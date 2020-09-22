Доктор Мясников предупредил россиян об опасности народной медицины

Мясников призывает не использовать медицинские банки, поскольку в этом случае также есть угроза ожога. Фото: кадр из видео на Youtube

Мясников призывает не использовать медицинские банки, поскольку в этом случае также есть угроза ожога. Фото: кадр из видео на Youtube

Медик и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые средства народной медицины могут не только не помочь, но еще и ухудшить состояние больного.

В качестве примера Мясников привел марганцовку, которую нередко используют в качестве антисептического средства. Несмотря на наличие таких свойств, отмечает доктор, марганцовка чрезвычайно опасна для слизистых. «Сколько ожогов марганцовкой», — добавил врач. Также следует быть осторожным и с перекисью водорода, которая подходит только для наружной обработки ран. В целом, Мясников рекомендует пользоваться современными антисептиками.

Кроме того, эксперт вспомнил об опасности распространенного способа борьбы с кашлем и больным горлом: «дышать над картошкой». Это, как и предыдущие народные методы, грозит ожогами слизистой. Не менее аккуратно стоит относиться к лечебным травам, для их сбора и применения нужна специальная подготовка.