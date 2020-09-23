Из квартиры на Лесопарковой похитили арсенал ножей и прицелы ночного видения

Из квартиры на Лесопарковой похитили арсенал ножей и прицелы ночного видения
Место происшествия. Фото: скриншот "Гугл"

В Петербурге обчистили квартиру в Красногвардейском районе – вынесли ножи и технику. Ущерб оценили в 645 тысяч рублей.

По данным gazeta.spb.ru, в полицию хозяин квартиры на Лесопарковой улице обратился накануне рано утром. По словам гендиректора одной из фирм, в его квартире на Лесопарковой улице побывал неизвестный – он попал в квартиру, отжав стеклопакет.

В результате из квартиры похитили 30 тысяч рублей, прицелы ночного видения, объективы фотоаппаратов, а также несколько охотничьих ножей.

По факту возбудили уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что двух жителей Петербурга осудили на 2,5 года колонии за кражи велосипедов.

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