Просидевшие на «дистанционке» школьники в Петербурге расхватывают репетиторов

В Петербурге растет спрос на репетиторов. Фото: pixabay.com

В Петербурге растет спрос на репетиторов. Фото: pixabay.com

В Петербурге повысился спрос на репетиторов с началом учебного года. Чаще всего дополнительные занятия берут, чтоб подтянуться к ЕГЭ.

Как выяснили аналитики «Авито Услуги», спрос на репетиров в Санкт-Петербурге успел увеличиться на 12%. Предложение же выросло на 38%.

Отмечается, что школьники уже начинают готовиться к ЕГЭ или нанимают репетиров, чтобы подтянуть один из основных предметов. Самым популярным предметом оказалась математика.

По словам специалистов, вторая половина сентября – начало октября в России – традиционный сезон поиска репетиторов для школьников.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге новый торговый центр на намыве Васильевского острова выставили на продажу на «Авито». Его продают за 808,5 млн рублей. Объявление разместила компания Seven Suns Development.