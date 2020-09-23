После поездки за границу россиянам придется самоизолироваться

Россиянам по прибытии на родину из-за рубежа придется уйти на самоизоляцию до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус. А работодатели будут обязаны предупреждать об этом своих сотрудников.

Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Он вступает в силу с 24 сентября. Обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в Россию из-за границы, отменили летом.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что до получения результатов теста на Covid-19 гражданам, приехавшим из-за рубежа, необходимо соблюдать самоизоляцию по месту жительства.

До этого приезжие должны были предоставить справку об отрицательном результате теста. В ином случае пришлось бы сдать тест уже в России. В случае положительного результата теста приезжего отправляли на карантин до выздоровления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков заявил, что у властей пока нет оснований для возвращения режима самоизоляции.