Россиянам рассказали о самой полезной рыбе

Россиянам рассказали о самой полезной рыбе
Северная рыба содержит много жира, в котором много непредельных кислот, то есть омега-3. Фото: unsplash

Самую большую пользу организму приносит рыба, обитающая в холодных северных морях и водоемах. Это треска, минтай, камбала, пикша и сельдь.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Эксперт заявил, что северная рыба содержит много жира, в котором много непредельных кислот, то есть омега-3. По словам Фомина, такие кислоты незаменимы и являются «очистителем организма», поскольку связывают все вредные радикалы.

Многие люди предпочитают морской рыбе пресноводную. К таким относятся лещ, вобла, судак, карп, сазан. Это связано с регионами проживания — на севере едят морскую рыбу, а в остальных регионах — пресноводную. При этом в Центральной России 90% продаж приходится именно на морскую рыбу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шведский диетолог рассказала о полезных и дешевых продуктах.

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