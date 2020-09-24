Стало известно, сколько россиян считают блогеров бездельниками

40% думают, что блогерами называют тех, кто ведет в интернете дневник, страничку или блог. Фото: unsplash

40% думают, что блогерами называют тех, кто ведет в интернете дневник, страничку или блог. Фото: unsplash

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр социального проектирования «Платформа» провели опрос и узнали, как россияне оценивают профессию блогера.

Как сообщает РИА Новости, чуть более трети (35%) опрошенных считают блогерство профессией, которая будет широко востребована в будущем. 64% считают, что люди становятся блогерами только ради денег.

Опрос показал, что на чьи-то блоги подписаны меньше половины респондентов — всего 46%. Еще 40% думают, что блогерами называют тех, кто ведет в интернете дневник, страничку или блог. Каждый седьмой (14%) не знает значения слова «блогер», 8% уверены, что это журналисты, которые работают в Сети, а 6% считают их бездельниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне рассказали, что думают об объединении с Белоруссией.