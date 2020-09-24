Сенаторы США считают, что сын Джо Байдена совершал подозрительные сделки с Еленой Батуриной

Американские сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли подозревают Хантера Байдена, сына одного из главных соперников Дональда Трампа в грядущих президентских выборах Джо Байдена в получении крупной суммы от бизнесвумен и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

Согласно докладу политиков США, в течение нескольких лет на счета Хантера Байдена поступали средства от Елены Батуриной, признанной, напомним, богатейшей россиянкой. При этом речь идет о миллионах долларов, однако их происхождение вызывает сомнение. Джонсон и Грассли утверждают, что сын кандидата в президенты также получал финансовую поддержку от лиц, представляющих Коммунистическую партию Китая.

Батурина, по мнению сенаторов, перевела Байдену 3,5 миллионов долларов. Американских деятелей заинтересовал этот факт ввиду поступления информации о «возможной преступной деятельности Батуриной», цитирует Lenta.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как может повлиять на Россию победа Джо Байдена в президентских выборах.