В 2021 году расходы Петербурга на содержание кладбищ вырастут в 12 раз

В следующем году расходы на содержание кладбищ в Северной столице увеличатся в двенадцать раз по сравнению с объемом средств, выделенных на эти цели в прошлом году.

Согласно проекту городского бюджета на 2021 год, содержание мест последнего пристанища человека обойдется казне Санкт-Петербурга в 227 миллионов рублей. Об этом свидетельствует проект документа, опубликованный на официальном сайте комитета по финансам Северной столицы.

Кроме того, на захоронение горожан в случаях, когда родственники не в силах взять на себя расходы по погребению, планируется выделить немногим меньше 109 миллионов рублей. Чем обусловлено повышенное финансовое внимание к кладбищам, в Смольном пока не уточнили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Батанов представил проекты по повышению эффективности бюджетных расходов Петербурга.