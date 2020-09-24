«Бабье лето бьет рекорды»: в Петербурге сегодня до +23

В четверг, 24 сентября, Северная столица продолжит удивлять жителей и гостей города настоящим «бабьим летом»: после затяжных холодов и дождей в Петербурге установилась рекордно теплая и солнечная погода.

Как пишет ведущий синоптик города на Неве Михаил Леус в своем Facebook, сегодня синоптическую ситуацию будет определять периферия обширного антициклона, под влиянием которого находится большая часть Европейской России. Температурный фон на 5-6 градусов превысит климатическую норму.

В течение дня воздух прогреется до +21…+23, в Ленобласти температура может подняться и вовсе до +24 градусов. Ветер ожидается южный, юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 758 мм ртутного столба, что незначительно ниже нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду Петербург побил температурный рекорд 30-летней давности.