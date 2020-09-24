Новый порядок приема детей в школы — инструкция Gazeta.SPb.ru

Министерство просвещения утвердило новый порядок приема детей в школы. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что изменилось.

В документе, утвержденном министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым появилось долгожданное приоритетное право зачисления детей из одной семьи в одну школу. Напомним, раньше, несмотря на родство, братья и сестры могли учиться в разных образовательных учреждениях. Это было не очень удобно, в том числе для родителей, которым перед работой приходилось провожать школьников порой в разные районы города. И хотя норма была прописана в ФЗ «Об образовании в РФ», в Порядке приема детей в школу ее все равно не было.

Еще одно приятное нововведение — прием в первый класс детей, прикрепленных по прописке к той или иной школе, будет начинаться не с 1 февраля, как было раньше, а с 1 апреля. Заканчиваться он будет, как и прежде, — 30 июня. В остальных случаях приносить заявление родителям будущих первоклассников следует не с 1 июля, а с 6-го. Принимать документы будут до тех пор, пока не закончатся свободные места. А завершится прием не позднее 5 сентября.

Школы по-прежнему принимают в первый класс детей не младше 6,5 лет и не старше 8. В противном случае родителям придется написать заявление и получить соответствующее разрешение учредителя учебного заведения.

Кроме того, родителям советуют ознакомиться с уставом, лицензией и свидетельством о госаккредитации школы.

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