Лукашенко ответил на критику из-за тайной инаугурации

Президент Белоруссии отметил, что не обязан никого ни о чем предупреждать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации, которая состоялась 23 сентября. Слова политика передает Sputnik Беларусь.

Он отметил, что не обязан никого предупреждать о подобных мероприятиях. Лукашенко заверил, что на инаугурацию пригласили около двух тысяч человек, среди которых были военные, поэтому он отрицает, что мероприятие проходило в секретной обстановке.

Глава республики добавил, что некоторые зарубежные коллеги его осудили, но он не понимает, в чем дело. Напоминаем, что Лукашенко занял свой пост без предварительного анонса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Словакия не признала легитимность президента Лукашенко. При этом Корчок возложил на Лукашенко ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые «не были ни свободными, ни справедливыми».