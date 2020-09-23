Словакия не признала легитимность президента Лукашенко

Словакия оказалось первой страной Евросоюза, которая заявила, что не намерена признавать законность президентства Александра Лукашенко.

Об этом в Twitter объявил глава МИД Словакии Иван Корчок. Как отметил руководитель ведомства, Александр Лукашенко не имеет легитимности, чтобы управлять Белоруссией.

При этом Корчок возложил на Лукашенко ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые «не были ни свободными, ни справедливыми».

«Словакия поддерживает граждан Беларуси», — заключил глава МИД Словакии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко официально занял должность президента Белоруссии. Дату инаугурации политик скрывал, о ней не знали даже члены правительства страны.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. На них, по данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Такие результаты вызвали в Белоруссии серию акций протеста.