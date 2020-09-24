В Колпино задержали мужчину, ударившего лопатой жителя Оренбургской области

Драка в Колпинском районе закончилась для одного из ее участников ударом лопатой и отправлением в больницу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сигнал о разборках на одной из улиц в Колпино поступил в правоохранительные органы в среду, 23 сентября.

Сотрудники полиции оперативно отправились на место происшествия, где задержали 31-летнего мужчину, который серьезно ранил своего оппонента. Выяснилось, что между задержанным и 28-летним нетрезвым жителем Оренбургской области произошла словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Позднее, участник драки схватился за лопату и ударил гостя города. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с резаной раной левой голени.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Подозреваемому определена мера пресечения в виде обязательства о явке.

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