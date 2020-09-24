Испанец Наварро вошел в тренерский штаб «Зенита»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» принял в свой штаб специалиста из Испании.

Альберто Наварро стал одним из тренеров сине-бело-голубых в среду, 23 сентября. В рамках своих обязательств испанец будет следить за физической подготовкой футболистов.

Отметим, что Наварро оказался очень впечатлен теплым приемом в коллективе клуба. Специалист рассказал, что чувствует себя настолько комфортно, будто он находится дома. Также 37-летний испанец заявил, что как можно скорее хочет приступить к полноценной работе. Об этом сообщает «КП — Петербург».

Альберто Наварро родился в Касересе. Свою профессиональную деятельность как физиотерапевт испанец начал в 2005 году в Королевской Федерации футбола Испании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков «Зенита».