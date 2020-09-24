Каршеринг совершил кульбит с переворотом на Двинской, на месте МЧС

В Кировском районе Петербурга среди ночи перевернулся автомобиль каршеринга. О пострадавших в аварии информации нет.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 25 сентября, на развороте Двинской и Невельской улиц. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сделал кульбит», — написал автор записи.

К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники МЧС, а также сотрудники дорожно-патрульных служб.

В настоящее время выясняются детали дорожного инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтай иномарка протаранила ограждение и перегородила путь трамваям.