Каршеринг совершил кульбит с переворотом на Двинской, на месте МЧС

Каршеринг совершил кульбит с переворотом на Двинской, на месте МЧС
Машина перевернулась. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга среди ночи перевернулся автомобиль каршеринга. О пострадавших в аварии информации нет.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 25 сентября, на развороте Двинской и Невельской улиц. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сделал кульбит», — написал автор записи.

К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники МЧС, а также сотрудники дорожно-патрульных служб.

В настоящее время выясняются детали дорожного инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтай иномарка протаранила ограждение и перегородила путь трамваям.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Коронка, пломба, кариес»: поклонники раскритиковали зубы Асмус
В кабмине прокомментировали законопроект о реновации в регионах
Роспотребнадзор раскрыл главный недостаток российской вакцины от коронавируса
Улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам, а парковка ...
Каршеринг совершил кульбит с переворотом на Двинской, на месте МЧС
На Коллонтай иномарка протаранила ограждение и перегородила путь трамваям
Более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа
На обеспечение санитарных мер в петербургских школах выделено 6 миллиардов