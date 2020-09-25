Петербургским семьям продлили автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ

Петербургским семьям продлили автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ
Государственные учреждения стараются предоставить гражданам возможность как можно меньше выходить на улицу. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Финансовую поддержку от городского правительства для оплаты коммунальных услуг без личного обращения продлили для 52 тысяч семей Северной столицы.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что местные власти без получения заявок, продлили срок получения субсидий на полгода для 52 тысяч семей. Напомним, данная мера была введена временно из-за распространения коронавирусной инфекции и принимаемых в городе ограничительных мер. В период с 1 апреля по 1 октября все семьи, имеющие права на субсидии для оплаты ЖКУ, могут автоматически получить их продление на полгода по истечению срока.

В апреле субсидии продлили автоматически для 6184 семей, в мае — 13453 семьям, в июне без заявок поддержкой обеспечили помощью 11118 семей, в июле — 7555, а в августе продление коснулось 7666 семей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в 2020 года субсидиями обеспечены 72 тысячи семей. В бюджете на текущий год для этих целей было предусмотрено более миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ.

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автоматическое продление ЖКУ субсидии


 

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