Петербургским семьям продлили автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ

Государственные учреждения стараются предоставить гражданам возможность как можно меньше выходить на улицу. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Государственные учреждения стараются предоставить гражданам возможность как можно меньше выходить на улицу. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Финансовую поддержку от городского правительства для оплаты коммунальных услуг без личного обращения продлили для 52 тысяч семей Северной столицы.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что местные власти без получения заявок, продлили срок получения субсидий на полгода для 52 тысяч семей. Напомним, данная мера была введена временно из-за распространения коронавирусной инфекции и принимаемых в городе ограничительных мер. В период с 1 апреля по 1 октября все семьи, имеющие права на субсидии для оплаты ЖКУ, могут автоматически получить их продление на полгода по истечению срока.

В апреле субсидии продлили автоматически для 6184 семей, в мае — 13453 семьям, в июне без заявок поддержкой обеспечили помощью 11118 семей, в июле — 7555, а в августе продление коснулось 7666 семей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в 2020 года субсидиями обеспечены 72 тысячи семей. В бюджете на текущий год для этих целей было предусмотрено более миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ.