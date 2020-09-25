В Петербурге задержана управляющая ТСЖ – она чуть не заколола мужа

В Петербурге по подозрению в нападении на мужа задержали управляющую ТСЖ. Правоохранители считают, что супруга ранила его ножом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел на Дунайском проспекте. В больницу мужчина с ножевыми ранениями поступил вечером 23 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии из его квартиры. Диагностировали колото-резную рану живота.

По факту возбудили дело. Накануне вечером по подозрению в нападении задержали его жену – управляющую ТСЖ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что мигрант ударил ножом брата.