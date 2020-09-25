В Петербурге из больницы выписали всех детей, отравившихся в бассейне фитнес-центра

Здоровью детей больше ничего не угрожает. Фото: pixabay

Здоровью детей больше ничего не угрожает. Фото: pixabay

Из детской клинической больницы №5 имени Филатова выписан последний ребенок, пострадавший от отравления парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе.

Об этом стало известно в пятницу, 25 сентября. О выписке сообщили в Комитете по здравоохранению. Напомним, ранее, 22 сентября, из стационара домой после лечения были отправлены еще 4 юных пациента.

Напомним, хлором в бассейне на улице Ярослава Гашека отравилось 8 детей. Пятеро из них были госпитализированы, еще троим была оказана помощь на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл бассейн в «Фитнес Хаусе» после массового отравления детей. В ходе проверки специалисты установили, что помещение в бассейне затоплено и замусорено. Технологическое оборудование изношено, инженерные коммуникации повреждены, а часть вышедших из строя автоматических станций хлорирования не демонтирована.