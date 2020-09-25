В России зафиксировано более 7 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России зафиксировано более 7 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Статистика по коронавирусу неуклонно растет вот уже несколько дней. Удастся ли избежать второй волны? Фото: Baltphoto

Эпидемиологическая обстановка в России по COVID-19 начинает становится более тревожной из-за резкого скачка заболеваемости.

В пятницу, 25 сентября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые статистические данные по заболеваемости. За прошедшие сутки в России выявлено 7212 новых случаев инфицирования патогеном. Еще вчера показатель был значительно меньше и составлял 6595 случаев.

Рекордсменом по суточному приросту стала Москва. В столице болезнь диагностировали у 1560 пациентов. Рост является колоссальным, учитывая, что накануне в городе было выявлено лишь 1050 новых случаев.

Отметим, в Петербурге за сутки болезнь была диагностирована у 224 пациентов.

Всего за все время пандемии в стране COVID-19 поразил 1 136 048 россиян. Выздороветь удалось 934 146 пациентам. Не справились с тяжелым развитием болезни и скончались 20 056 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус забрал жизни еще 19 петербуржцев.

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