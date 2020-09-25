В Роспотребнадзоре заявили, что в России все еще продолжается первая волна коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что в России все еще продолжается первая волна коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что вторая волна эпидемии стране пока не грозит.

Эксперт рассказал, что никаких предпосылок к возникновению второй волны в России пока нет. Эпидемический процесс, наблюдающийся в настоящее время, развивается как продолжение первой волны. Об этом сообщает ТАСС.

Также, Горелов подчеркнул необычность эпидемиологической ситуации. Ведь в настоящее время фиксируется рост заболеваемости и другими инфекциями, а также гриппом. Время покажет, как пройдет взаимодействие гриппа и коронавируса. Специалисты не исключают как их взаимного ослабления друг другом, так и усиления. В любом случае, россиянам следует ответственно подойти к профилактическим мерам и сделать прививку от гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известен главный показатель для оценки второй волны коронавируса.

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