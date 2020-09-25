В Роспотребнадзоре заявили, что в России все еще продолжается первая волна коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что вторая волна эпидемии стране пока не грозит.
Эксперт рассказал, что никаких предпосылок к возникновению второй волны в России пока нет. Эпидемический процесс, наблюдающийся в настоящее время, развивается как продолжение первой волны. Об этом сообщает ТАСС.
Также, Горелов подчеркнул необычность эпидемиологической ситуации. Ведь в настоящее время фиксируется рост заболеваемости и другими инфекциями, а также гриппом. Время покажет, как пройдет взаимодействие гриппа и коронавируса. Специалисты не исключают как их взаимного ослабления друг другом, так и усиления. В любом случае, россиянам следует ответственно подойти к профилактическим мерам и сделать прививку от гриппа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известен главный показатель для оценки второй волны коронавируса.