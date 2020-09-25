Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщений о минировании

Самолеты восьми рейсов не смогли отправиться в небо, согласно запланированному расписанию, из аэропорта Хабаровска из-за ложных сообщений о взрывчатке.

Неизвестные злоумышленники в пятницу утром, 25 сентября, прислали на почту воздушной гавани Хабаровска электронное письмо, в котором сообщили, что в терминале и самолетах заложены взрывные устройства. Правоохранительные службы оперативно отреагировали на сигнал и начали проверку. Для обеспечения безопасности были эвакуированы почти 700 пассажиров. Также, пришлось задержать вылет 8 рейсов. К счастью, никаких опасных веществ и устройств обнаружено не было, поэтому аэропорт вернулся к своей штатной работе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за пять лет из Пулково начнут летать прямые рейсы в Хабаровск. Планируется, что прямые рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Перевозить пассажиров будут самолеты 767-300 в двухклассной компоновке на 290 кресел: 278 – класса Эконом и 12 класса Бизнес.