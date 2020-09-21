Впервые за пять лет из Пулково начнут летать прямые рейсы в Хабаровск

Впервые за пять лет из Пулково начнут летать прямые рейсы в Хабаровск
В 2019 году авиакомпания Nordwind обслужила в Пулково более 546 тысяч пассажиров. Фото: Baltphoto

С октября авиакомпания Nordwind запускает прямое авиасообщение между Хабаровском и Северной столицей. Первые самолеты из Хабаровска, совместно с перевозчиком Pegas Fly, отправятся 26 октября.

Об этом в понедельник, 21 сентября, информирует пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы». Планируется, что прямые рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Перевозить пассажиров будут самолеты 767-300 в двухклассной компоновке на 290 кресел: 278 – класса Эконом и 12 класса Бизнес.

Забронировать билеты на предстоящие полеты самолетами Nordwind можно уже сейчас на сайте аэропорта Пулково, либо на сайте самой авиакомпании. Отметим, что на данный момент Nordwind также совершает регулярные перевозки между Петербургом и Горно-Алтайском, Грозным, Махачкалой, Нижневаровском, Новокузнецком и Новым Уренгое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково продлевает ежедневные рейсы до Геленджика.

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