Госстройнадзор Петербурга получил дополнительные полномочия

Прием уведомлений будет осуществляться в МФЦ Санкт-Петербурга и в центрах оказания услуг для бизнеса. Фото: pixabay.com

Прием уведомлений будет осуществляться в МФЦ Санкт-Петербурга и в центрах оказания услуг для бизнеса. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского Правительства, согласно которому служба государственного строительного надзора и экспертизы наделяется дополнительными полномочиями.

Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба администрации Северной столицы. Таким образом, после изменений в Положении о Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2004 № 1747, ведомству предоставляется право получать информацию о планируемом сносе зданий, о завершении работ по сносу.

Кроме того, в круг обязанностей Госстройнадзора входят связанные с такими уведомлениями полномочия, предусмотренные частями 11 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Прием уведомлений о сносе и завершении работ будет осуществлять через МФЦ и центры оказания услуг для бизнеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госстройнадзора разрешил ввод в эксплуатацию последней очереди ЖК-долгостроя «На Королева».