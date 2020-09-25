Госстройнадзор Петербурга получил дополнительные полномочия

Госстройнадзор Петербурга получил дополнительные полномочия
Прием уведомлений будет осуществляться в МФЦ Санкт-Петербурга и в центрах оказания услуг для бизнеса. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского Правительства, согласно которому служба государственного строительного надзора и экспертизы наделяется дополнительными полномочиями.

Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба администрации Северной столицы. Таким образом, после изменений в Положении о Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2004 № 1747, ведомству предоставляется право получать информацию о планируемом сносе зданий, о завершении работ по сносу.

Кроме того, в круг обязанностей Госстройнадзора входят связанные с такими уведомлениями полномочия, предусмотренные частями 11 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Прием уведомлений о сносе и завершении работ будет осуществлять через МФЦ и центры оказания услуг для бизнеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госстройнадзора разрешил ввод в эксплуатацию последней очереди ЖК-долгостроя «На Королева».

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