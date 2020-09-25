Директор Эрмитажа Пиотровский призвал спасать Конюшенное Ведомство

Михаил Пиотровский, один из главных защитников исторических построек Северной столицы, высказал свои опасения по поводу судьбы Конюшенного Ведомства, которое сейчас находится в плачевном состоянии.

Директор Государственного Эрмитажа рассказал «Мойке78«, что десять лет назад, когда решалась судьба исторической постройки, музей хотел приобрести это здание, однако учреждению его не отдали. К сожалению, в 2020 году Конюшенное Ведомство по-прежнему находится в ужасающем виде, а инвесторов для его восстановления так и не нашли.

Пиотровский подчеркнул, что здание требует не только финансовых вложений: нужно потратить время и силы на восстановление разрушенного комплекса. Первоочередно стоит вывезти оттуда всю грязь и слой отравлений почвы. Напомним, что за время существования Конюшенное Ведомство реставрировали дважды: в 1817-м и в 1948-м годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже открылась выставка известного китайского художника Чжан Хуаня под названием «В пепле истории».