Директор Эрмитажа Пиотровский призвал спасать Конюшенное Ведомство

Директор Эрмитажа Пиотровский призвал спасать Конюшенное Ведомство
"Нельзя закрывать глаза на гибель Конюшенного ведомства", - подчеркнул Пиотровский. Фото: www.hermitagemuseum.org

Михаил Пиотровский, один из главных защитников исторических построек Северной столицы, высказал свои опасения по поводу судьбы Конюшенного Ведомства, которое сейчас находится в плачевном состоянии.

Директор Государственного Эрмитажа рассказал «Мойке78«, что десять лет назад, когда решалась судьба исторической постройки, музей хотел приобрести это здание, однако учреждению его не отдали. К сожалению, в 2020 году Конюшенное Ведомство по-прежнему находится в ужасающем виде, а инвесторов для его восстановления так и не нашли.

Пиотровский подчеркнул, что здание требует не только финансовых вложений: нужно потратить время и силы на восстановление разрушенного комплекса. Первоочередно стоит вывезти оттуда всю грязь и слой отравлений почвы. Напомним, что за время существования Конюшенное Ведомство реставрировали дважды: в 1817-м и в 1948-м годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже открылась выставка известного китайского художника Чжан Хуаня под названием «В пепле истории».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
градозащитники конюшенное ведомство культурное наследие михаил пиотровской новости спб реставрация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин попросил полицию Москвы не штрафовать пожилых людей за выход из дома
Названы причины заболеваемости коронавирусом в России
В Ленобласти поймали подозреваемых в убийстве бездомного
Жители Красносельского района борются за деревья в Полежаевском парке
Выставка «Райский сад» в особняке Трубецких-Нарышкиных собрала аншлаг
В Минздраве заявили, что отказ россиян от масок может повлиять на рост ...
Директор Эрмитажа Пиотровский призвал спасать Конюшенное Ведомство
В Петербурге на «Бизнес-завтраке» добра обсудили поддержку благотворительности