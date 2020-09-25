В Петербурге у здания администрации загорелся «КамАЗ» с отходами

Спасатели оперативно потушили пожар у стен здания городской администрации, однако на всю Новгородскую улицу успел распространиться зловонный запах.

Происшествие произошло днем, 25 сентября, в Центральном районе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По неизвестным причинам на Новгородской улице загорелся припаркованный «КамАЗ» — ассенизатор. Транспортное средство пожарные потушили буквально в считанные минуты, поэтому сильного воспламенения удалось избежать. Несмотря на оперативные действия служб, из-за соображения безопасности на улицу были эвакуированы посетители центра.

Из-за того, что в пострадавшей от возгорания цистерне «КамАЗа» находились отходы человеческой жизнедеятельности, местные жители почувствовали жутко неприятный запах. Позднее автомобиль отогнали от здания администрации.

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