В России одобрили план повышения тарифов на газ и электричество

Соответствующая индексация тарифов на 2021 год была одобрена на заседании правительства. Фото: pixabay.com

Соответствующая индексация тарифов на 2021 год была одобрена на заседании правительства. Фото: pixabay.com

Российское правительство одобрило предложения по повышению тарифов на поставки электроэнергии для населения в предстоящем году. Об этом говорится в макропрогнозе на 2021–2023 годы Минэкономразвития.

Документ был одобрен на заседании правительства. Так, тарифы на электричество для граждан с июля 2021 года повысятся на 5%, на газ — на 3%. Кроме того, с января следующего года проезд в поездах и электричках подорожает на 3,7%.

В ведомстве также отметили, что в среднем размер индексации за коммунальные услуги за указанный период будет составлять 4% в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном думают о трех вариантах тарифа на проезд в следующем году. Первый вариант предполагает, что стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга не изменится. По второму сценарию, цены на проезд вырастут выше уровня инфляции. Еще один вариант – рост тарифа на уровне инфляции.