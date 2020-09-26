Дзюба сравнялся с Аршавиным по количеству голов за «Зенит»

Футболист пообещал перегнать легенду команды.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился во время матча с «Уфой» и смог оформить хет-трик. По итогам игры он смог сравнится с легендой команды Андреем Аршавиным по количеству голов за «сине-бело-голубых». Футболист, комментируя случившееся, заявил, что ему очень приятно и теперь в планах перегнать Аршавина. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Напоминаем, что Дзюба также обогнал Халка, Погребняка и Казаченок. В прошлом сезоне футболист забил 17 голов. Сегодняшний матч стал особенным – это первая победа петербуржцев над «Уфой» за полтора года.

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