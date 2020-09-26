Азмун мог получить травму после матча с «Уфой»

У футболиста подозревают растяжение связок.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Сердар Азмун мог растянуть связки во время матча с «Уфой». Пока что это не точная информация. Об этом специалист заявил во время пресс-конференции.

Напоминаем, что в эту субботу, 26 сентября, состоялась встреча в рамках РПЛ. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу петербургской команды. Два гола смог забить иранский футболист, который покинул поле на носилках на 80-й минуте.

«Пока непонятно, потому что он получил удар, дальше сложно сказать, как он повлиял. Есть болезненные ощущения, только обследование покажет. Возможно, удар, возможно, что-то более серьезное»,

— рассказал Семак.

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