В Ленобласти подростки из «групп смерти» устраивают ДТП

Дети выполняют задания и попадают под колеса автомобилей.

В Ленинградской области дети играют в «Беги или умри», что приводит к увеличению количества аварий. Инциденты участились в том числе в связи с началом учебного года. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Родителей просят быть внимательнее и следить за тем, в каких группах состоят школьники и нет ли среди них «групп смерти».

Суть игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу перед автомобилем на максимально близком расстоянии. Из-за подобного поведения уже травмировано несколько подростков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Савушкина в ДТП угодил мотоциклист. В результате инцидента все остались живы. Непонятно, что стало причиной аварии.