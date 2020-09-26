В Ленобласти подростки из «групп смерти» устраивают ДТП

В Ленобласти подростки из &#171;групп смерти&#187; устраивают ДТП
Подростки стали чаще попадать в аварии. Фото: pixabay.com

Дети выполняют задания и попадают под колеса автомобилей.

В Ленинградской области дети играют в «Беги или умри», что приводит к увеличению количества аварий. Инциденты участились в том числе в связи с началом учебного года. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Родителей просят быть внимательнее и следить за тем, в каких группах состоят школьники и нет ли среди них «групп смерти».

Суть игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу перед автомобилем на максимально близком расстоянии. Из-за подобного поведения уже травмировано несколько подростков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Савушкина в ДТП угодил мотоциклист. В результате инцидента все остались живы. Непонятно, что стало причиной аварии.

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