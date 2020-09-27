Первый излечившийся от ВИЧ человек умирает от рака в последней стадии

На сегодняшний день подтверждено всего два случая полного излечения от ВИЧ. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день подтверждено всего два случая полного излечения от ВИЧ. Фото: pixabay.com

Американец Тимоти Рэй Браун, который стал первым в истории человеком, победившим ВИЧ, болеет раком крови в последней стадии.

Как сообщает Associated Press, более десяти лет назад пациенту пересадили костный мозг для лечения лейкемии. После этого он ушел в ремиссию, а также вылечился от ВИЧ-инфекции. Это произошло из-за того, что донор костного мозга обладал редкой устойчивостью к вирусу иммунодефицита человека.

Так, с 2007 года у мужчины не выявлялись какие-либо признаки ВИЧ. Однако в 2019 году лейкемия вернулась и атаковала организм американца с новой силой. Сейчас он находится в калифорнийском хосписе, где проходит лечение.

На сегодняшний день подтверждено всего два случая полного излечения от ВИЧ. Второй случай зафиксировали в Лондоне в этом году. Такого результата удалось добиться тем же образом — трансплантацией костного мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире выявили первый случай полного исцеления от СПИДа без лечения.