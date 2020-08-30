В мире выявили первый случай полного исцеления от СПИДа без лечения

Исследователи обнаружили человека, чей организм оказался способен самостоятельно, без лекарств победить синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

Оказалось, что тринадцать лет назад после пересадки костного мозга от донора, резистентного к ВИЧ-инфекции, организм 31-летнего Тимоти Рэй Брауна стал устойчив к этому неизлечимому и смертельно опасному заболеванию. Таким образом, ученые доказали, что трансплантация кроветворящих органов от людей, невосприимчивых к ВИЧ может способствовать их излечению.