В мире выявили первый случай полного исцеления от СПИДа без лечения

В мире выявили первый случай полного исцеления от СПИДа без лечения
Какой процент людей обладает резистентностью к ВИЧ-инфекции, исследователи не уточняют. Фото: pixabay.com

Исследователи обнаружили человека, чей организм оказался способен самостоятельно, без лекарств победить синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

Оказалось, что тринадцать лет назад после пересадки костного мозга от донора, резистентного к ВИЧ-инфекции, организм 31-летнего Тимоти Рэй Брауна стал устойчив к этому неизлечимому и смертельно опасному заболеванию. Таким образом, ученые доказали, что трансплантация кроветворящих органов от людей, невосприимчивых к ВИЧ может способствовать их излечению.

Методика этой терапии, между тем, претерпела существенные изменения, благодаря которым ареал её применения значительно расширился, а количество людей, выздоровевших таким образом, стало заметно больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей.

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