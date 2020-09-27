Квартиру продавщицы масок и перчаток в Петербурге обокрали на 8 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция проводит расследование по делу о краже в размере 8 миллионов рублей, сообщили в главке МВД по городу.

Преступный инцидент произошел еще в конце августа, однако уголовное дело по асти 4, статьи 158 УК РФ (кража) открыли только сейчас. Месяц назад 35-летняя петербурженка заявила, что из ее квартиры в доме №49 по проспекту Непокоренных украли 8 миллионов рублей. Уточняется, что женщина занималась куплей-продажей медицинских масок и перчаток.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность 39-летнего сожителя женщины и ее знакомого-предпринимателя. Полиция Калининского района проводит проверку, на основании которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге незнакомец едва не задушил студентку веревкой и отобрал ее сумку.