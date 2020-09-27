Заболеваемость продолжает расти: в России выявлено 7867 новых случаев коронавирусной инфекции

Заболеваемость продолжает расти: в России выявлено 7867 новых случаев коронавирусной инфекции
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 27 сентября, опубликовал новые статистические данные по заболеваемости в России.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 7867 новых случаев инфицирования. Тенденция остается тревожной — показатели стремительно растут в течение последних нескольких дней. Специалисты же в свою очередь заявляют, что речь идет не о второй волне заболевания, а о продолжении первой.

Что касается позитивной стороны статистики, то за прошедшие сутки выздороветь сумели еще 3068 человек.

Не справились с тяжелым течением болезни или проявившимися осложнениями и скончались еще 99 пациентов.

Усложнилась ситуация с эпидемией в Москве. Количество новых случаев снова перевалило за 2 тысячи (2016). Отметим, что несмотря на то, что ограничительные меры в городе возвращать не планируют, мэр Сергей Собянин посоветовал беременным женщинам и пожилым людям по возможности вновь начать соблюдать режим самоизоляции. В крупные компании столицы были направлены рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу.

За все время пандемии в России были зарегистрировано 1 151 438 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог дал прогноз на ситуацию с коронавирусом в России осенью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболеваемость новые случаи заражения оперативный штаб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19
В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения ...
Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3
В ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир
Стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены
Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии
Навальный предположил, зачем его отравили
На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик