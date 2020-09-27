Заболеваемость продолжает расти: в России выявлено 7867 новых случаев коронавирусной инфекции

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 27 сентября, опубликовал новые статистические данные по заболеваемости в России.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 7867 новых случаев инфицирования. Тенденция остается тревожной — показатели стремительно растут в течение последних нескольких дней. Специалисты же в свою очередь заявляют, что речь идет не о второй волне заболевания, а о продолжении первой.

Что касается позитивной стороны статистики, то за прошедшие сутки выздороветь сумели еще 3068 человек.

Не справились с тяжелым течением болезни или проявившимися осложнениями и скончались еще 99 пациентов.

Усложнилась ситуация с эпидемией в Москве. Количество новых случаев снова перевалило за 2 тысячи (2016). Отметим, что несмотря на то, что ограничительные меры в городе возвращать не планируют, мэр Сергей Собянин посоветовал беременным женщинам и пожилым людям по возможности вновь начать соблюдать режим самоизоляции. В крупные компании столицы были направлены рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу.

За все время пандемии в России были зарегистрировано 1 151 438 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог дал прогноз на ситуацию с коронавирусом в России осенью.