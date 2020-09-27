На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик

На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик
Пострадавший автомобиль на Луначарского. Фото: кадр видео vk.com/spb_today

В Выборгском районе неудачный заезд на бордюр закончился дорожно-транспортным происшествием.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 27 сентября, на проспекте Луначарского. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Согласно информации свидетелей, водитель транспортного средства потерял управление и наехал левым передним колесом на бордюр. Машина не сумела удержаться на колесах и перевернулась на крышу. В салоне на момент аварии находился водитель и девушка-пассажир. К счастью, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине женщина на Volkswagen пострадала в ДТП с микроавтобусом. Микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Volkswagen Passat столкнулись лоб в лоб. За рулем иномарки была 38-летняя женщина. В ДТП она получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгский район дтп перевертыш


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19
В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения ...
Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3
В ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир
Стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены
Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии
Навальный предположил, зачем его отравили
На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик