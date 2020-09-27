На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик

В Выборгском районе неудачный заезд на бордюр закончился дорожно-транспортным происшествием.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 27 сентября, на проспекте Луначарского. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Согласно информации свидетелей, водитель транспортного средства потерял управление и наехал левым передним колесом на бордюр. Машина не сумела удержаться на колесах и перевернулась на крышу. В салоне на момент аварии находился водитель и девушка-пассажир. К счастью, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине женщина на Volkswagen пострадала в ДТП с микроавтобусом. Микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Volkswagen Passat столкнулись лоб в лоб. За рулем иномарки была 38-летняя женщина. В ДТП она получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации.