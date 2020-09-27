В Петербурге задержали компанию мужчин с флагом Третьего рейха

Правоохранительные органы заинтересовались неизвестными подозрительными мужчинами, у которых при себе был обнаружен флаг Третьего рейха и портрет Адольфа Гитлера.

О задержании четверых мужчин в Рыбацком стало известно в воскресенье, 27 сентября. В беседе с правоохранителями они рассказали, что не имеют никакого отношения к запрещенной атрибутике, поскольку она была всего лишь найдена ими в кустах. Что касается самих мужчин, они сообщили, что являются членами одного из петербургских поисковых отрядов. Об этом сообщает АБН.

Аргументы задержанных не показались убедительными для сотрудников полиции, поэтому в участке на них все же были составлены соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за пропаганду нацизма в соцсети петербуржец заплатит 15 тысяч.