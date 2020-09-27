Спасатели потушили вспыхнувший холодильник в квартире на Будапештской

Во Фрунзенском районе Петербурга, в воскресенье, 27 сентября, произошел пожар в многоквартирном доме.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 15:30. Пожарные оперативно направились на место возгорания. Выяснилось, что в однокомнатной квартире на Будапештской улице на кухне загорелся холодильник на площади в два квадратных метра. Уже в 16:12 пожар был ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Для устранения пожара были задействованы 15 спасателей и три единицы специальной техники.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту пожара в жилом доме в Тихвине возбуждено уголовное дело. По факту обнаружения тела неизвестного после тушения Следственным отделом Тихвина следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти заведено уголовное дело.