Пенсионер скончался в бане из-за ожогов в Бокситогорском район

Тело передано в морг для установления точной причины смерти.

В Ленинградской области в бане обнаружили труп пожилого мужчины. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в Бокситогорском районе в деревне Анисимово – в бане нашли бездыханное тело 76-летнего гражданина. По предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные термические ожоги.

Для выяснения всех обстоятельств труп направили в морг. Материала дела передали в следственное управление СК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очнувшаяся в курском морге пенсионерка скончалась. В Горшеченской Центральной районной больнице женщине диагностировали биологическую смерть вместо клинической. Оттуда ее отправили в морг, но женщина вдруг пришла в сознание.