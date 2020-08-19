Очнувшаяся в курском морге пенсионерка скончалась

Очнувшаяся в курском морге пенсионерка скончалась
В морге произошло чудо. Фото: pixabay

В Курской области в морге ожила одна из пациенток, но через неделю смерть все же унесла жизнь женщины.

Информация об этом изначально появилась в СМИ, сейчас ее проверяет Следственный комитет.

Как сообщили РИА Новости ,в Горшеченской Центральной районной больнице женщине диагностировали биологическую смерть вместо клинической. Оттуда ее отправили в морг, но женщина вдруг пришла в сознание.

По сообщению региональных властей, вчера, 18 августа, пенсионерка скончалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти региона отмечают, что подобные инциденты недопустимы и нужно понять, кто виноват в ошибке.

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