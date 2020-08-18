Россиянка ожила в морге, хотя ее считали мертвой

Смерть констатировали в одной из больниц. Информация проверяется.

В Курской области в морге ожила одна из пациентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию региона. Информация изначально появилась в СМИ и сейчас ведется ее проверка. По предварительным данным, женщину госпитализировали в Горшеченскую ЦРБ где врачи констатировали смерть. Затем тело доставили в морг, где произошло чудо.

Власти региона отмечают, что подобные инциденты недопустимы и нужно понять, кто виноват в ошибке.

«Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся»,

– говорит первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирины Забелиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый морг в Кингисеппе построят за 170 млн рублей.