Новый морг в Кингисеппе построят за 170 млн рублей

Новый морг в Кингисеппе построят за 170 млн рублей
Морг. Фото: pixabay

Новый морг появится в Кингисеппе через два года, сообщили в пресс-службе комитета по строительству правительства Ленинградской области.

Так, строительство морга развернется на Первой линии в Кингисеппе. Государственный контракт уже заключен, а разрешение на строительство объекта выдано. Согласно информации с портала госзакупок, на строительство морга будет потрачено 169,1 млн рублей.

Как говорится в договоре, строительство морга должно завершиться в течение двух лет с момента передачи площадки под работы. Подрядчик получил землю 13 марта, а разрешение на строительство — 25 марта, добавили в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госстройнадзор прокомментировал иск об отмене разрешения на строительство ТЦ «Голливуд» на Коломяжском.

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