72-летний Шуфутинский женился на молодой возлюбленной

Артист рассказал, что знаком с нынешней супругой на протяжении 25 лет.

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что женился в третий раз. Его избранницей стала танцовщица Светлана Юразова, которая моложе артиста на 30 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Исполнитель заявил, что знаком с возлюбленной на протяжении 25 лет. Раньше она выступала в его коллективе, Юразова сразу привлекал внимание Шуфутинского. Тогда певец был женат, но супруга в какой-то момент скончалась от сердечного приступа. В результате у Шуфутинского и Юразовой закрутился бурный роман.

«Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала – практически во всем. Работали вместе,»,

— рассказал Шуфутинский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шуфутинский опубликовал клип на песню «3 сентября». Новая версия пришлась по душе подписчикам. Что касается видеоряда, то Шуфутинский в нем предстает перед зрителями сидящим за столом и смотрящим на календарь