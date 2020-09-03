Шуфутинский опубликовал клип на песню «3 сентября»

Известный певец Михаил Шуфутинский порадовал поклонников в знаменательную дату новой версией культовой композиции.

В четверг, 3 сентября, Шуфутинский опубликовал в своем официальном аккаунте Instagram небольшой клип на песню «3 сентября». Отметим, что в видео прозвучал ремикс. Новая версия пришлась по душе подписчикам. Что касается видеоряда, то Шуфутинский в нем предстает перед зрителями сидящим за столом и смотрящим на календарь. Певец переворачивает лист и поджигает его. После в видео показано как Шуфутинский играет в бильярд и садится за руль автомобиля.

Отметим, что клип был выполнен с помощью 3D-фотосъемки.

Фанаты радостно отреагировали на такой подарок от артиста и принялись оставлять комментарии с благодарностями. Один из пользователей даже отметил, что 3 сентября каждый год он ждет больше, чем собственный день рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы просят сделать третье сентября выходным.