В Шушарах нашли пять боеприпасов времен ВОВ

В Шушарах нашли пять боеприпасов времен ВОВ
Боеприпасы уже ликвидировали. Фото: mil.ru

Среди них – мины и гранаты, которые никому не успели навредить.

В Санкт-Петербурге за выходные нашли сразу несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В Шушарах 26 сентября нашли две минометные мины и три гранаты. Их обнаружили во время земляных работ на улице Сарицкой. Все опасные предметы были вывезены силами военных для дальнейшей ликвидации на полигоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны. По словам очевидцев, вес огромной ржавой мины составил не менее 500 килограмм. Предположительно, ее могли сконструировать еще во времена Великой Отечественной войны.

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