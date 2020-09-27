Некоторых россиян могут обязать делать прививки от гриппа

Некоторых россиян могут обязать делать прививки от гриппа
Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: pixabay.com

Речь идет о государственных служащих, а также о сотрудниках правоохранительных органов.

В России часть населения хотят обязать делать прививки от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект приказа Министерства здравоохранения РФ. Вакцинацию должны будут проходить государственные служащие и сотрудники правоохранительных органов. Это нужно, чтобы предотвратить распространение острой вирусной инфекции среди населения. Вакцинация от гриппа позволит в том числе снизить число зараженных коронавирусом.

Напоминаем, что в ведомстве также думают о том, как быть с вакцинацией от коронавируса. Глава министерства Михаил Мурашко считает, что без укола могут обойтись те, кто уже переболел инфекцией, так как у них сформирован иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа.

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