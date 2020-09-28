В Шушарах обнаружили неразорвавшуюся мину времен войны

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Оказалось, что снаряд является редкой находкой на территории города.

Речь идет о мине ЯМ-5 конструктора Н. П. Белякова. Ее нашли в Шушарах во время поисковых работ. Неразорвавшийся противотанковый боеприпас находился в деревянном корпусе.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», поисковики сделали предположение, что во время войны планировалось использовать данную мину для подрыва противников, однако сделать это по неизвестной причине не получилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Ленобласти откопали опасную мину времен войны. Боеприпас представлял серьезную опасность.