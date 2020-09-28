В России 95 школ перевели на «дистанционку» из-за коронавируса

Парты в некоторых школах снова опустели. Фото: pixabay

Парты в некоторых школах снова опустели. Фото: pixabay

К настоящему моменту в России на дистанционный формат обучения переведи около 95 школ. Об этом рассказал заместитель главы Министерства просвещения России Дмитрий Глушко.

По его словам, ведомство ведет ежедневный мониторинг ситуации по школам и видит количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней, а также количество школ, перешедших на «дистанционку» из-за Covid-19.

Как сообщил ТАСС, Глушко отметил, что число последних «очень незначительно» растет. И добавил, что часть учебных заведений после закрытия на карантин открываются, но появляются новые.

Замглавы Минпросвещения подчеркнул, что массового перехода на «удаленку» в стране удастся избежать при условии всеобщего соблюдения профилактических мероприятий и санитарных требований.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как петербургские школьники и детсадовцы постепенно отправляются на карантин. Были выявлены случаи ОРВИ и коронавируса.