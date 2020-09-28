На «Новой Ладоге» водитель Dodge получил тяжелые травмы после встречи с грузовиком

В Тихвинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием иномарки и грузовика. Водитель легковушки получил тяжелые травмы.

Авария случилась в ночь на понедельник, 27 сентября, на 464-м километре автодороги «Новая Ладога». Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, 47-летний мужчина за рулем авто марки Dodge Neon вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Renault Premium с полуприцепом. За рулем тягача находился 51-летний мужчина.

Водителя легковушки госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист отправил в больницу подростка, переходившего по «зебре» на Луначарского. Пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован.