На «Скандинавии» водитель погиб в перевернувшемся грузовике

В Выборгском районе Ленобласти водитель большегруза врезался в ограждение на трассе, после чего машина опрокинулась. ДТП закончилось летальным исходом.

Трагедия случилась в ночь на понедельник, 28 сентября, на 111-м километре автодороги «Скандинавия». Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти, 59-летний мужчина за рулем Volvo Trucks с полуприцепом врезался в силовое ограждение. После этого грузовой автомобиль опрокинулся.

Водитель скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Новой Ладоге» водитель Dodge получил тяжелые травмы после встречи с грузовиком.