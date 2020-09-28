В Петербурге задержаны семеро членов банковской ОПГ

Петербургская полиция задержала организованную преступную группу, занимающуюся хищением средств в банковских карт под видом сотрудников служб безопасности банков.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, участниками ОПГ оказались пять мужчин из Петербурга, области, Киева и Свердловской области в возрасте от 24 до 63 лет, при этом самый младший — организатор ОПГ. Также членом группы была 20-летняя петербурженка.

Деятельность группы началась в январе 2020 года. ОПГ собрал 24-летний украинец. А сам он, вместе с подельниками, обзванивал россиян с подменных номеров, представляясь сотрудниками банка. Обманывая граждан они узнавали их реквизиты и коды из СМС, что позволяло им оплачивать товары в магазинах. Обычно они покупали айфоны.

Трое из участников ОПГ были «дропами» — они забирали товар в пунктах выдачи интернет-магазинов. После телефоны передавали одному из них, который отвечал за сбыт новых гаджетов. А после он отправлял «выручку» украинцу.

В ходе обысков были изъяты 3,5 млн рублей наличкой, смартфоны с мессенджером «Телеграм», в которой есть переписка участников ОПГ, чеки о покупке айфонов и восемь телефонов.

Возбуждено три уголовных дела по статье о краже.

Украинца и еще одного участника группы арестовали, а троих отправили под домашний арест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отправятся под суд мошенники, продавшие пенсионерам БАДы на 2,7 млн рублей.