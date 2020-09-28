На набережной Обводного канала три автомобиля собрали крупную пробку

На набережной Обводного канала три автомобиля собрали крупную пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из машин практически потеряла передний бампер.

Авария случилась сегодня утром, 28 сентября, на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что столкнувшиеся машины сильно затруднили проезд для других участников.

Детали столкновения транспортных средств и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришском районе ребенок на квадроцикле устроил ДТП на «встречке». Несовершеннолетний водитель получил травмы средней степени тяжести.

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